صحيفة إيطالية تندد بقرار ضباط أتراك منع فريق طبي دخول مصراتة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

نددت صحيفة إيطالية بقرار ضباط أتراك في ليبيا منع دخول فريق طبي تابع للجيش الإيطالي من مدينة مصراتة (غرب)، واعتبرت الخطوة محاولة من أنقرة لإضعاف دور روما في ملف استراتيجي.



وكشفت صحيفة إيمولوجي الإيطالية، السبت، أن الضباط الأتراك المسيطرين على مطار الكلية الجوية بمدينة مصراتة الليبية منعوا دخول نحو 40 ضابطا وجنديا إيطاليا لمصراتة الخميس.

وأعيدت القوة الإيطالية التابعة للواء جولياني الطبي على الطائرة التي أقلتهم إلى ليبيا إلى قاعدة بيزا الإيطالية بحجة عدم وجود تأشيرة دخول.

وذكرت الصحيفة أن الضباط والجنود الإيطاليين أقلعت بهم طائرة الشحن لوكهيد (سي 130) من قاعدة بيزا الإيطالية الخميس متوجهين إلى مدينة مصراتة لممارسة عملهم بالمستشفى الميداني بالمدينة، لكنهم عادوا بعد ساعات من الإقلاع لرفض الضباط الأتراك دخولهم بدون تأشيرة.

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ووصفت الصحافة الإيطالية الحدث بأنه طرد للقوة الايطالية وأنه إهانة كبيرة للجيش الإيطالي، مشيرة إلى محاولات إضعاف دور روما في ليبيا.

والجمعة قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن بلاده ملتزمة بالدفع بالعملية السلمية لتحقيق السلام في ليبيا،

مضيفا في حوار مع الجزيرة القطرية أن بلاده تهتم بالتفاهم مع تركيا التي باتت لاعبا رئيسيا بالملف الليبي، في مقابل تشتت الموقف السياسي لمختلف دول الاتحاد الأوروبي – حسب وصفه.

ويذكر أن المستشفى الميداني الإيطالي في مصراتة أنشئ في مارس/آذار عام 2016 بدعوى تقديم خدمات طبية لعلاج ميليشيات مصراتة التي (تعترف بها إيطاليا كقوة نظامية تابعة للوفاق) حين كانت تقوم بعملية عسكرية وقتها أسمتها البنيان المرصوص بزعم الحرب على داعش في مدينة سرت.

لكن بقيت القوة العسكرية الايطالية بالمستشفى الميداني إلى الآن حتى بعد إنتهاء البنيان المرصوص.