عمال النفط والغاز والبتروكيماويات في جنوب إيران يضربون عن العمل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أضرب الموظفون والعمال في المناطق الاقتصادية والبتروكيميائية، ومصفى بارسيان، وبتروكيماويات لامرد، في جنوب إيران عن العمل، السبت، لتأخر دفع رواتبهم، بحسب منظمة مجاهدي خلق المعارضة.



وبحسب موقع العين الإخبارية قال بيان للمنظمة إن إضرابات عمال مصفاة آبادان، وبارسيان وبتروكيمياويات لامرد، ومصافي بارس الجنوبي، وكنكان، وموظفيهم تأتي للاحتجاج على عدم دفع الأجور، وسط تصميم من العمال على مواصلة إضرابهم حتى تلبية مطالبهم.

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وأضافت المنظمة، أن العمال في المناطق الاقتصادية والبتروكيماوية في جنوب إيران دخلوا في إضراب شامل حتى يتم دفع الأجور في الوقت المحدد، وتحسين ظروف العمل، خاصة أنهم يعملون في درجات حرارة تصل لـ 50 درجة مئوية.

وتابعت المنظمة، أن العمال يعملون في ظروف غير أدمية، حيث تجبرهم الشركات والمصافي على العمل لساعات طويلة رغم التحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما أدى إلى وفاة عامل في منشأة المخازن والتخزين في ميناء ماهشهر.

وتأتي هذه الإضرابات متزامنة مع إضراب عمال شركة "هفت تبه" لقصب السكر، الذين دخل إضرابهم اليوم السبت الـ 48 احتجاجا على عدم دفع رواتبهم.

وأشادت مريم رجوي زعيمة المعارضة الإيرانية بتحركات العمال لحصولهم على حقوقهم، وقالت في تغريدة:" تحية للعمال في هفت تبه لقصب السكر في شوش الذين يواصلون الاحتجاج والإضراب منذ قرابة 50 يومًا.. النظام ترك الإيرانيين في حصار المرض والبطالة ولا يدفع حقوق الكادحين والممرضين.. الطريق الوحيد للخلاص هو تحقيق الديمقراطية وحكم الشعب"