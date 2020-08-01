من بينهم 350 طفلاً.. المرصد السوري: تركيا نقلت 10 آلاف متطرف أجنبي و17 ألف مقاتل سوري إلى ليبيا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن وصول دفعة جديدة من الفصائل الموالية لتركيا إلى ليبيا.

وقال المرصد، في بيان له اليوم السبت، أن الحكومة التركية توالص نقلها للمرتزقة والجهاديين من سوريا نحو الأراضي الليبية.

وأضاف البيان أنه تم رصد وصول دفعة جديدة من الفصائل الموالية لأنقرة تضم مئات المقاتلين من حملة الجنسية السورية، بالإضافة لوصول عدد آخر من “الجهاديين” الأجانب، في حين عادت دفعة من العشرات نحو الأراضي السورية عقب انتهاء عقودهم.

Advertisements

وبحسب إحصائيات المرصد، فإن أعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، ترتفع إلى نحو 17000 “مرتزق” من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلاً دون سن الـ18.

وأشار البيان إلى عودة نحو 6 آلاف من المرتزقة الموالين لتركيا إلى سوريا وذلك بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، مؤكداً ان أنقرة تواصل جلب المزيد من عناصر الفصائل “المرتزقة” إلى معسكراتها وتدريبهم.

ولفت البيان إلى أن تعداد الجهاديين الذين وصلوا إلى ليبيا قد بلغ 10 آلاف ، من بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.

وكان المرصد قد وثق مزيداً من القتلى في صفوف “مرتزقة الحكومة التركية”، لتبلغ حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا، نحو 481 مقاتل بينهم 34 طفل دون سن الـ 18، كما أن من ضمن القتلى قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل.