صحيفة تكشف حقيقة استثناء بعض الفئات من قرار حظر دخول الكويت

كشفت صحيفة كويتية حقيقة الأنباء المتداولة بشأن استثناء ثلاث فئات من قرار حظر دخول دولة الكويت.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم السبت، عن مصدر مسئول نفيه صدور قرار باستثناء الأطباء والمعلمين والمهندسين من قرار حظر الطيران التجاري إلى مطار الكويت الدولي الذي شمل 31 دولة.

وأضاف المصدر أن قرار حظر الطيران التجاري للدول يكون على "وجهة السفر" فقط سواء مغادرة أو قادمة ولا يشمل مواطنيها المقيمين في دول مسموح لها بدخول الكويت.

وتابع: "إذا تواجد أحد مواطني الدول المحظورة في دولة مسموح لها بدخول الكويت فإنه لا يمنع من دخوله البلاد شريطة أن يقيم في تلك الدول ما يزيد عن 14 يوما، وأن يلتزم بالاشتراطات الصحية المطلوبة لدخول الكويت".

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كانت هيئة الطيران المدني بالكويت، قد أعلنت اليوم السبت، حظر الطيران التجاري إلى 31 وجهة من بينهم مصر، وذلك بناء على تعليمات السلطات الصحية ونظرا للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كوفيد 19 بشأن الدول عالية الخطورة. وفق القبس الكويتية.

وذكرت هيئة الطيران المدني عبر حسابها على «تويتر» الدول التي طالها الحظر وهي كالآتي: «الهند - ايران - الصين - البرازيل - كولومبيا - أرمينيا - بنغلاديش - الفلبين- سوريا - اسبانيا - سنغافورة - البوسنة والهرسك - سيرلانكا - نيبال - العراق - المكسيك - اندونيسيا - تشيلي - باكستان - مصر - لبنان - هونغ كونج - ايطاليا - مقدونيا الشمالية - مولدوفا - بنما - بيرو - صربيا - مونتنيجرو - جمهورية الدومنيكان - كوسوفو».

وبناء على قرار دولة الكويت، أعلنت مصرللطيران إلغاء جميع رحلاتها المجدولة المتجهة إلى الكويت اعتباراً من اليوم، ولحين إشعار آخر، وذلك في ضوء القرار الذي أعلنته هيئة الطيران المدني الكويتية اليوم بوقف الرحلات التجارية من 31 دولة ومن بينها مصر، نتيجة التداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا بناء علي تعليمات السلطات الصحية بدولة الكويت.

وأهابت مصر للطيران بعملائها ضرورة مراجعة حجوزاتهم على رحلات الكويت من خلال الاتصال بمركز الخدمة التليفونية لمصر للطيران على رقم 1717 أو 090070000 أو زيارة مكاتب مصرللطيران ووكلائها السياحيين.