ميناء طنجة المتوسط..إجهاض محاولة تهريب أزيد من 15 كيلوغراما من الكوكايين إلى المغرب

تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، من إجهاض محاولة لتهريب 15 كيلوغراما و884 غراما من مخدر الكوكايين نحو المغرب، وذلك على متن سيارة تحمل لوحات ترقيم مسجلة بالخارج.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عملية المراقبة الحدودية التي أخضعت لها السيارة، أسفرت، مباشرة بعد وصولها الميناء على متن رحلة بحرية استثنائية قادمة من فرنسا، عن ضبط شحنة الكوكايين المحجوزة معبأة بإحكام داخل واقي الصدمات الخلفي للسيارة، والتي تم توقيف سائقها، وهو مواطن بلجيكي من أصل مغربي يبلغ من العمر 35 سنة.
وقد تم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بميناء طنجة المتوسط، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة والمتورطين المفترضين في ارتكاب هذا النشاط الإجرامي.
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