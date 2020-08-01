حريق في منطقة وادي عارة: إغلاق شارع وطائرات تشارك بعمليات الإخماد

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - اندلع حريق كبير، في منطقة وادي عارة، بالقرب من مشيرفة والبياضة ومصمص، اليوم السبت، وما تزال طواقم الإطفاء، تعمل على إخماده.
وجاء في التفاصيل أن أربعة طائرات خاصّة، تشارك في عمليات الإخماد.
وأغلقت الشرطة، الشارع رقم 65، من اتجاه الشمال إلى الجنوب، وشرعت بتنظيم حركة السير.
وقالت الشرطة في بيان: "تم إغلاق شارع رقم 65، أمام حركة سير المركبات، بسبب اندلاع حريق (بالقرب من الشارع)، ومن أجل ضمان السلامة والأمن العام، قامت قوات شرطة حركة السير، قبل قليل، بإغلاق شارع رقم 65، في منطقة وادي عارة، بسبب اندلاع الحريق في حرش قرب الشارع".
والأربعاء الماضي، لقي رجل من جديدة المكر، مصرعه، إثر اشتعال النيران في مبنى بالبلدة، كما أُصيب آخرون.
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