إسرائيل تُطلق "منطادًا تجسّسيًا" على الحدود مع لبنان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن لبنان، اليوم السبت، أن إسرائيل، أطلقت "منطادًا تجسسيًّا"، على الحدود الجنوبية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وقالت الوكالة اللبنانية، إن "العدو الإسرائيلي أطلق منذ قليل منطادًا تجسّسيًا، فوق بلدة حولا الحدودية المحاذية للأراضي المحتلة عند نقطة العباد، لمدة 15 دقيقة".

وبحسب الوكالة، يسود هدوء حذر على طول الخط الحدودي.

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إنّ إسرائيل تخترق قرار مجلس الأمن الدولي 1701، وتنتهك سيادة البلاد، بينما حذّر من تفشّي الفساد.

وجاءت تصريحات عون في كلمة متلفزة له بمناسبة تخريج ضباط دورة "اليوبيل الماسي" في الجيش، والتي تتزامن مع عيد الجيش اللبناني الـ75.

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وخلال الكلمة، قال عون "إسرائيل تخرق بوتيرة متصاعدة القرار 1701، وتتوالى اعتداءاتها على لبنان، مع تأكيد حرصنا على الالتزام بهذا القرار، وبحل الأمور المتنازع عليها برعاية الأمم المتحدة".

وتبنى مجلس الأمن القرار 1701، في 11 آب/ أغسطس 2006، وهو يدعو إلى وقف كل العمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل.

وتابع الرئيس اللبناني: "نحن ملزمون كذلك بالدفاع عن أنفسنا وعن أرضنا ومياهنا وسيادتنا، ولن نتهاون في ذلك".

يأتي ذلك في ظل تصاعد توترات عسكرية بين إسرائيل ولبنان، إذ أعلن الأخير تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد الأولى، لعدوانها على مناطق جنوبي البلاد.