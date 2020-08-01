إيران تعتقل زعيم جماعة معارضة مقرها الولايات المتحدة

السبت 1 أغسطس 2020

أعلنت السلطات الإيرانية، السبت، اعتقال قائد مجموعة تندر المعارضة ومقرها الولايات المتحدة بدعوى تخطيطه لتفجيرات في مواقع حيوية بالبلاد.



وقالت وزارة الاستخبارات الإيرانية، في بيان، إنها اعتقلت جمشيد شارمهد زعيم مجموعة تندر المعارضة في عملية "استدراج معقدة".

وزعمت الاستخبارات الإيرانية أن "شارمهد" خطط لتفجيرات في سد بشيراز والمعرض الدولي للكتاب بطهران وقبر الخميني.

وتتهم إيران مجموعة تندر بالوقوف وراء تفجير في العام 2008 في مدينة شيراز (جنوب) وهجمات أخرى فاشلة.

وبحسب التلفزيون الإيراني فإن "جمشيد شارمهد (زعيم مجموعة توندار) الذي كان يقود عمليات مسلحة داخل إيران بات اليوم في قبضة قوات الأمن".

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ولم يوضح البيان تاريخ أو مكان توقيف زعيم المجموعة المؤيدة للملكية والمعروفة بـ"مجلس المملكة" أو "توندار".

وتدعي السلطات الإيراني أن المعارض المعتقل خطط لتفجير استهدف مسجدا مكتظا في شيراز في 12 أبريل/نيسان 2008 أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة 215 بجروح.

وأعدمت إيران عام 2009 ثلاثة أشخاص دينوا لدورهم في التفجير مشيرة إلى علاقتهم بالمجموعة المؤيدة للملكية.

وأفادت أنهم تلقوا أوامر من "عميل لسي آي أيه" (وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية) بمحاولة اغتيال مسؤول رفيع في إيران.

كما أعدمت مدانَين آخرين ضمن المجموعة ذاتها في 2010 "اعترفا بحيازة متفجرات والتخطيط لاغتيال مسؤولين"