- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تؤيد حكم الإعدام بحق 5 متظاهرين والان مع التفاصيل
السبت 1 أغسطس 2020
أكدت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، اليوم السبت، أن المحكمة العليا أيدت أحكامًا بالإعدام بحق 5 محتجزين شاركوا في تظاهرات ضد الغلاء بمحافظة أصفهان وسط البلاد في يناير/ كانون الثاني 2018.
ونقل موقع إذاعة ”فردا“ المعارض عن المنظمة قولها إنها حصلت على ”وثيقة دعوى صادرة عن الفرع 19 من المحكمة العليا تفيد بتأييد أحكام الإعدام الصادرة بحق المتظاهرين الخمسة“.
والمدانون هم:“علي مهدي صالحي، وقلعة شاهروخي، ومحمد بسطامي، ومجيد نظري كندري، وهادي كياني، وعباس محمدي.
ووجهت السلطات للخمسة اتهامات بـ“المحاربة“ و“الإفساد في الأرض“.
وأكدت المنظمة الإيرانية أن المتهمين قالوا أمام المحكمة إنهم ”تعرضوا للتعذيب“ للاعتراف.
وتحدثت العديد من التقارير عن تنفيذ الحكم، لكن محمد رضا حبيبي، كبير قضاة أصفهان، قال لوكالة أنباء فارس إنه لم يتم تحديد وقت الإعدام.
وأثير الجدل مؤخرًا حول أحكام إعدام بحق متظاهرين على غلاء المعيشة والأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وخلال احتجاجات شعبية اندلعت في ديسمبر 2017، ونوفمبر 2019، ألقت إيران القبض على آلاف المتظاهرين في عدة مدن وحكم على بعضهم بالسجن لفترات طويلة
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تؤيد حكم الإعدام بحق 5 متظاهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.