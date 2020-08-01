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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربي : المحطة النووية أبلغ رد إماراتي على تهديدات تركيا والان مع التفاصيل
السبت 1 أغسطس 2020
أشاد الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي، السبت، بإعلان دولة الإمارات بدء تشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية، مؤكدا أنه أبلغ رد على التهديدات التركية.
وأعتبره السلمي إنجازاً نوعياً جديدًا يضاف إلى سجل إنجازات الإمارات ويجسد الحلم العربي المنشود لتكون هذه الأمة صاحبة ريادة وتفوق وتميز في جميع المجالات التي تخدم الإنسانية.
وهنأ رئيس البرلمان العربي، فى بيانه، دولة الامارات رئيساً وحكومة وبرلمانًا وشعباً بإعلان نجاح تشغيل أول مفاعل سلمي لتوليد الطاقة النووية سلمياً وقال: "نبارك هذا الإنجاز النوعي لدخول الدول العربية مسار الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية".
وقال إن إعلان دولة الامارات نجاح تشغيل أول مفاعل سلمي لتوليد الطاقة النووية، هو أبلغ ردّ على التهديدات العدوانية التي أطلقها وزير الدفاع التركي ضدها " مؤكدًا تضامن البرلمان العربي ووقوفه مع الامارات ضد أي تهديدات تمس سيادتها وأمنها واستقرارها
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