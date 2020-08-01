شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الروسي يشيد بالإنجاز التاريخي الذي حققته الإمارات بتشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية والان مع التفاصيل

السبت 1 أغسطس 2020 أشاد الإعلام الروسي ووكالات الأنباء والمواقع الروسية بالإنجاز التاريخي الذي حققته دولة الإمارات بتشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية (براكة) في العالم العربي.

Advertisements ونشرت وكالة أنباء "انتر فاكس " و"تاس " الروسية للأنباء اليوم تغريدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على "تويتر" بهذا الخصوص. وتناولت الصحف الروسية ومنها " كوميرسانت و غازيتا " ومواقع مثل "ياندكس. رو ، لينتا . رو" خبر بداية تشغيل أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي ونجاح فرق العمل في تحميل حزم الوقود النووي واجراء اختبارات شاملة وإتمام عملية التشغيل بنجاح ".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإعلام الروسي يشيد بالإنجاز التاريخي الذي حققته الإمارات بتشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.