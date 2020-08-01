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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقدم مساعدات إنسانية في 9 مواقع بأديس أبابا والان مع التفاصيل
السبت 1 أغسطس 2020
وزعت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بأديس أبابا والهلال الأحمر الإماراتي، وجمعية الشارقة الخيرية، وهيئة الأعمال الخيرية، وجمعية الرحمة الخيرية، مساعدات إنسانية في 9 مواقع مختلفة بمدينة أديس أبابا.
ويأتي ذلك بالتعاون مع مفوضية شؤون اللاجئين بإثيوبيا ضمن مشروع الأضاحي لعام 2020 والتي استفاد منها عدة فئات من المجتمع بينهم لاجئون من سوريا واليمن والصومال بالإضافة إلى تقديم الدعم لاتحاد المكفوفين والمعاقين بإثيوبيا، وغيرهم من المحتاجين والفقراء، وفقا للعين.
ويأتي هذا المشروع بهدف مساعدة أكثر من ألف من العائلات المحتاجة انسجاما مع التعاليم والمبادئ السمحة التي تتبناها دولة الإمارات، بما يعكس أهمية تعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي والتواصل والتعاون وترسيخ قيم العطاء والخير، خصوصا أن هذه المساعدات تستهدف الشرائح الضعيفة، لا سيما الأطفال والأيتام والأرامل وأصحاب الهمم.
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