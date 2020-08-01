مصر للطيران تلغي جميع رحلاتها المجدولة إلى الكويت

السبت 1 أغسطس 2020

أعلنت شركة مصر للطيران اليوم السبت إلغاء جميع رحلاتها المجدولة إلى الكويت اعتبارا من اليوم السبت ولحين إشعار آخر.



وقالت مصر للطيران، في بيان صحفي أصدرته اليوم: "تعلن مصر للطيران عن إلغاء جميع رحلاتها المجدولة المتجهة الي الكويت اعتبارا من اليوم ولحين اشعار آخر وذلك في ضوء القرار الذي أعلنته هيئة الطيران المدني الكويتية اليوم بوقف الرحلات التجارية من 31 دولة ومن بينها مصر في ضوء التداعيات المترتبة علي انتشار فيروس كورونا بناء علي تعليمات السلطات الصحية بدولة الكويت".

ودعت مصر للطيران عملاءها إلى مراجعة حجوزاتهم على رحلات الكويت.

على الصعيد ذاته، نفى المتحدث الرسمي للطيران المدني الكويتي سعد العتيبي، لوكالة الأنباء الألمانية استثناء الأطباء والممرضين والمعلمين والمهندسين من قرار منع الدخول الصادر من الطيران المدني الكويتي.

ونشرت وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق اليوم أن الكويت تستثني هذه الفئات من القرار.

كان الطيران المدني الكويتي أعلن اليوم حظر الطيران التجاري مع 31 دولة بينهم مصر وإيران والصين بسبب فيروس كورونا.

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وقال رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح، في بيان صحفي اليوم، إنه بناء على تعليمات السلطات الصحية ونظرا للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا بشأن الدول عالية الخطورة، فقد تقرر حظر الطيران التجاري مع 31 دولة اعتبارا من اليوم وإلى اشعار آخر.

ولفت إلى أن هذه الدول هي الهند، وإيران، والصين، والبرازيل، وكولومبيا، وأرمينيا، وبنجلاديش، والفلبين‏، وسورية، واسبانيا، وسنغافورة، والبوسنة والهرسك، وسيرلانكا، ونيبال، والعراق، والمكسيك، واندونيسيا، وتشيلي، وباكستان، ومصر، ولبنان، وهونج كونج، وايطاليا، ومقدونيا الشمالية، ومولدوفا، وبنما، وبيرو، وصربيا، ومونتنيجرو، وجمهورية الدومنيكان، وكوسوفو.

بدوره، أكد الناطق الرسمي للحكومة الكويتية طارق المزرم أن منع الطيران التجاري من وإلى بعض الدول يخضع لمراجعات مستمرة من قبل الجهات الحكومية، لافتا إلى أن القائمة متغيرة وفق تطورات فيروس كورونا المستجد عالميا.

وأضاف المزرم، في تغريدات على حساب مركز التواصل الحكومي اليوم، " لن يستثنى القادمون من أي دولة إلى الكويت من فحص فيروس كورونا، وهو إلزامي وفق الاشتراطات الصحية والطيران المدني".

وقرر مجلس الوزراء الكويتي في 29 يونيو الماضي بدء مطار الكويت الدولي بداية من أغسطس الجاري التشغيل التجاري بشكل تدريجي لإعادة تشغيل الرحلات التجارية وفق الاشتراطات الصحية المطلوبة.

وأشار إلى أن عودة الطيران ستكون على ثلاث مراحل الأولى تبدأ اليوم بنسبة لا تزيد عن 30 بالمئة و بعدد ركاب 10 ألاف راكب يوميا، وأن يكون الحد الاقصى للرحلات مئة رحلة، وأن هذه المرحلة سوف تستمر ستة أشهر.