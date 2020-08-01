شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. المشتركة ترد على مصادر نيران حوثية استهدفت مدينة الصالح وشارع 7 يوليو بالحديدة والان مع التفاصيل

السبت 1 أغسطس 2020 ردت القوات المشتركة على مصادر نيران لمليشيات الحوثي استهدفت مناطق سكنية في مدينة الصالح وشارع 7 يوليو شرق مدينة الحديدة في أول ايام عيد الأضحى المبارك.

وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة، إن المليشيات الحوثية استهدفت مناطق سكنية في مدينة الصالح وشارع 7يوليو بقذائف مدفعية الهاون الثقيلة. Advertisements وأكد المصدر أن القوات المشتركة حددت مصادر النيران وردت عليها بالسلاح المناسب محققة إصابات مباشرة في صفوف الحوثيين تكللت باخمادها. هذا وتواصل مليشيات الحوثي مسلسل خروقاتها وجرائمها الإنسانية بحق المدنيين في أول أيام عيد الأضحى المبارك لتسلب أهالي الحديدة فرحة العيد وتحرمهم بهجة الاحتفال

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