الكشف عن تفاصيل تصادم طائرتين في الأجواء الأمريكية وعدد الضحايا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 6:40 مساءً, 1 أغسطس 2020 م المناطق - الرياض لقي سبعة أشخاص مصرعهم الليلة الماضية بعد تصادم طائرتين في الجو بمدينة أنكوريدج بولاية ألاسكا الأمريكية.

وأفادت شرطة ولاية ألاسكا في بيان اليوم، أنه لا يوجد ناجون من الحادث الذي وقع قرب المطار، موضحة أن عضو مجلس النواب عن المدينة غاري كنوب، كان يقود إحدى الطائرتين بمفرده، فيما كانت تقل الطائرة الأخرى ستة آخرين بما فيهم كابتن الطائرة ومرشد سياحي لاقوا حتفهم جميعا في موقع الحادث.

وأكدت إدارة الطيران الاتحادية والهيئة الوطنية لسلامة وسائل النقل أنها تجري تحقيقا في الحادث.

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