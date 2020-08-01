شكرا لقرائتكم خبر عن بولندا تسجل اليوم أعلى نسبة إصابات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت السلطات الصحية اليوم السبت في بولندا إن هناك 658 عدوى جديدة في البلاد تم تسجيلها خلال 24 ساعة الأخيرة.
وتسجل بولندا العضو بالاتحاد الأوروبي منذ ثلاثة أيام أرقاما قياسية جديدة بالنسبة لعدد الإصابات فيها.
وتدرس الحكومة في وارسو لهذا السبب اتخاذ إجراءات أشد للحد من زيادة انتشار الفيروس.
وتراجع الحكومة مجددا على سبيل المثال مسألة فرض الحجر الصحي على العائدين من دول تتفشى فيها العدوى بصورة أكبر.
ويلزم المواطنون في داخل بولندا بارتداء الكمامات داخل الحافلات والقطارات والمؤسسات العامة.
وبلغ عدد من أصيبوا بعدوى كورونا وفقا للبيانات الرسمية داخل بولندا إلى 46346 شخصا حتى الآن.
كما وصل عدد الوفيات جراء الإصابة بالعدوى هناك 1721 شخصا.
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