رسمياً.. علي فائز يجدد الولاء للقيثارة الخضراء

رياضة 2020-08-01 | 17:17 430 مشاهدة اعلن نادي الشرطة الرياضي، السبت، تجديد عقد مدافعه علي فائز لموسم اخر.

وذكر النادي عبر صفحته الرسمية، ان "علي فائز يجدد تعاقده مع نادي الشرطة". ويعد هذا الموسم هو الرابع لفائز مع القيثارة الخضراء. المحرر: محمد خليل

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