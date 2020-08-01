بالصور.. شوارع واسط في العيد

تنشر الخليج 365، صوراً لشوارع عدة في محافظة واسط وهي تشهد حظراً شاملاً خلال عيد الاضحى. وأعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية عن فرض حظر شامل للتجوال بدءاً من الخميس الماضي وحتى الاحد من الاسبوع المقبل.

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