فرض حظر شامل للتجوال في الرقة السورية



فرضت "قوات سوريا الديمقراطية"، السبت، حظرا شاملاً للتجوال في جميع مناطق الرقة لمدة 14 يوما لمنع انتشار فيروس كورونا وذكرت صحيفة "الوطن" السورية، أن "قسد أغلقت جميع مداخل ومخارج مدينة الرقة، باستثناء الحالات الإسعافية والحركة التجارية". وأضافت الصحيفة أنه "تم منع التجمعات بكل أنواعها وأشكالها وذلك بحجة الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا".



وفي وقت سابق، أعلنت "الإدارة الذاتية" الكردية عن اكتشاف ثلاث حالات مصابة بكورونا في الرقة، إضافة إلى 3 حالات في دير الزور و11 حالة جديدة في الحسكة، ليبلغ عدد الإصابات المكتشفة في مناطق سيطرتها حتى الآن 25 إصابة.

وفي وقت سابق، أعلنت "الإدارة الذاتية" الكردية عن اكتشاف ثلاث حالات مصابة بكورونا في الرقة، إضافة إلى 3 حالات في دير الزور و11 حالة جديدة في الحسكة، ليبلغ عدد الإصابات المكتشفة في مناطق سيطرتها حتى الآن 25 إصابة.

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