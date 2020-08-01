منذ ثلاثة أشهر.. السعودية تسجّل أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا

وذكرت وزارة الصحة السعودية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض فيروس كورونا، أنه "تم رصد 1573 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 1686 إصابة أمس)، ما يمثل أدنى حصيلة إصابات يومية منذ الثاني من أيار عندما تم رصد 1552 إصابة خلال 24 ساعة".وأضافت أنه "تم تسجيل خلال اليوم الأخير 21 وفاة جديدة جراء "كوفيد-19" (مقابل 24 وفاة أمس)، ما يمثل أدنى عدد وفيات خلال 24 ساعة منذ 12 يوليو عندما تم رصد 20 وفاة خلال يوم".

وأشارت الوزارة، إلى أنه "أصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات التي سجلت في السعودية منذ بداية الجائحة 277478 بما في ذلك 2887 حالة وفاة و37043 حالة نشطة منها 2016 مريضا في حالة حرجة".

وارتفع عدد المتعافين من "كوفيد-19" في المملكة منذ أمس بواقع 1890 حالة شفاء جديدة وبلغ 237548 شخصا.

