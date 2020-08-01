منذ ثلاثة أشهر.. السعودية تسجّل أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا

أعلنت السلطات الصحية السعودية، السبت، عن تسجيل أدنى حصيلة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة منذ أوائل شهر أيار الماضي.
وأضافت أنه "تم تسجيل خلال اليوم الأخير 21 وفاة جديدة جراء "كوفيد-19" (مقابل 24 وفاة أمس)، ما يمثل أدنى عدد وفيات خلال 24 ساعة منذ 12 يوليو عندما تم رصد 20 وفاة خلال يوم".
وأشارت الوزارة، إلى أنه "أصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات التي سجلت في السعودية منذ بداية الجائحة 277478 بما في ذلك 2887 حالة وفاة و37043 حالة نشطة منها 2016 مريضا في حالة حرجة".
وارتفع عدد المتعافين من "كوفيد-19" في المملكة منذ أمس بواقع 1890 حالة شفاء جديدة وبلغ 237548 شخصا.
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