إيران تؤيد حكم الإعدام بحق 5 متظاهرين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أكدت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، اليوم السبت، أن المحكمة العليا أيدت أحكامًا بالإعدام بحق 5 محتجزين شاركوا في تظاهرات ضد الغلاء بمحافظة أصفهان وسط البلاد في يناير/ كانون الثاني 2018.



ونقل موقع إذاعة ”فردا“ المعارض عن المنظمة قولها إنها حصلت على ”وثيقة دعوى صادرة عن الفرع 19 من المحكمة العليا تفيد بتأييد أحكام الإعدام الصادرة بحق المتظاهرين الخمسة“.

والمدانون هم:“علي مهدي صالحي، وقلعة شاهروخي، ومحمد بسطامي، ومجيد نظري كندري، وهادي كياني، وعباس محمدي.

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ووجهت السلطات للخمسة اتهامات بـ“المحاربة“ و“الإفساد في الأرض“.

وأكدت المنظمة الإيرانية أن المتهمين قالوا أمام المحكمة إنهم ”تعرضوا للتعذيب“ للاعتراف.

وتحدثت العديد من التقارير عن تنفيذ الحكم، لكن محمد رضا حبيبي، كبير قضاة أصفهان، قال لوكالة أنباء فارس إنه لم يتم تحديد وقت الإعدام.

وأثير الجدل مؤخرًا حول أحكام إعدام بحق متظاهرين على غلاء المعيشة والأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وخلال احتجاجات شعبية اندلعت في ديسمبر 2017، ونوفمبر 2019، ألقت إيران القبض على آلاف المتظاهرين في عدة مدن وحكم على بعضهم بالسجن لفترات طويلة