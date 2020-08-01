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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "الدولية للطاقة الذرية" تهنئ دولة الإمارات بتشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
هنأ رافائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، دولة الإمارات العربية المتحدة بتشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي بمحطة "براكة".
وأشاد بهذه الخطوة، ووصفها بأنها "إنجاز مهم" نحو إنتاج طاقة نظيفة.
وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة نجحت في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي.
وكتب على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "نعلن اليوم عن نجاح دولة الإمارات في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي، وذلك في محطات براكة للطاقة النووية بأبوظبي.. نجحت فرق العمل في تحميل حزم الوقود النووي وإجراء اختبارات شاملة وإتمام عملية التشغيل بنجاح.. أبارك لأخي محمد بن زايد هذا الإنجاز".
وقال "الهدف هو تشغيل أربع محطات للطاقة النووية ستوفر ربع حاجة الدولة من الكهرباء بطريقة آمنة وموثوقة وخالية من الانبعاثات.. الإمارات شطرت الذرة.. وتريد استكشاف المجرة.. رسالة للعالم بأن العرب قادرون على استئناف مسيرتهم العلمية.. ومنافسة بقية الأمم العظيمة.. لا شيء مستحيل".
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