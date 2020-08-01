تعرف على طقس الإمارات غداً الأحد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ويحتمل تكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية بعد الظهر.



ولفت المركز في تقريره اليومي إلى أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، وستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 30 تصل إلى 40 كم/س أحياناً.

ونوه بأن الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:37، والثاني عند 00:07، والجزر الأول عند الساعة 17:43، والثاني عند الساعة 07:31.

وأشار إلى أن بحر عمان سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند 09:37، والثاني عند الساعة 20:32، والجزر الأول عند الساعة 15:25، والثاني عند الساعة 03:22.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 47 35 55 15

دبي 46 34 60 20

الشارقة 45 32 70 20

عجمان 44 34 80 25

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أم القيوين 44 31 75 30

رأس الخيمة 42 33 70 35

الفجيرة 36 32 80 55

العين 48 33 45 10

ليوا 50 31 55 10

الرويس 45 34 70 25

السلع 44 33 75 35

دلما 41 34 80 40

طنب الكبرى 40 32 85 50

طنب الصغرى 40 32 85 50

أبو موسى 40 33 85 45.