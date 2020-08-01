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رقم قياسي في عدد الإصابات بكورونا في النمسا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020

رقم قياسي في عدد الإصابات بكورونا في النمسا

متابعات_ الخليج 365

سجلت النمسا رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات اليومية بفيروس " " المستجد منذ رفع إجراءات الإغلاق.

 

وأعلن وزير الصحة النمساوي رودولف أنشوبر عن تسجيل 175 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية واصفا الزيادات الأخيرة بأنها "مرتفعة"، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الحالات الإيجابية منذ ظهور المرض بلغ 21 ألفا و100 شخص تعافى منهم نحو 18 ألفا و800 شخص، فيما توفي 718 شخصاً بسبب تداعيات المرض .

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وأوضحت الأرقام الرسمية أن معظم الإصابات الجديدة حدثت في العاصمة فيينا بوقع 78 حالة، وجاءت ولاية النمسا العليا في المركز الثاني برصيد 45 إصابة، فيما سجلت كل من سالزبورغ والنمسا السفلى 15 حالة جديدة، بالإضافة إلى اكتشاف حالات محدودة في ولايات أخرى.

 

في سياق متصل أنهت النمسا اليوم الحظر المفروض على هبوط الطائرات القادمة من 18 دولة بسبب فيروس " كورونا " المستجد، حيث أعلن مطار فيينا عدم تمديد الحظر.

 

وكانت النمسا قد حظرت، منذ 16 يوليو، هبوط الطائرات القادمة من 18 دولة، وتشمل القائمة ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وصربيا وبلغاريا ورومانيا ومولدافيا ومصر، وبريطانيا والسويد والبرتغال وروسيا البيضاء، وأوكرانيا والصين وإيران وروسيا.

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