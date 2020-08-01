شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"الإعلاميين": الإعلام المصرى نجح بامتياز فى كشف كذب الجماعات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن عدلى رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الاعلاميين أن الإعلام المصرى نجح فى فضح وكشف أكاذيب الجماعات الارهابية خاصة الإخوان وقنواتهم وعملاءهم فى تلك القنوات بقطر وتركيا التى لا تكف عن الكذب والادعاءات الواهية كل لحظة، مضيفا :" وهو ما تصدى له الإعلام المصرى ونجح بامتياز فى كشف تلك الادعاءات من خلال المصادر الرسمية والحرص على توضيح وتفنيد تلك الأكاذيب أول بأول وهو ما أصبح واضحا للمواطن المصرى أن هدف هذا الإعلام العميل الحرص على إحداث الوقيعة والفتنة بين الشعب وحكومته والتشكيك فى كل شيء وهو ما يدل على فلس وفقر لتلك الجماعات الارهابية التى لا تريد الخير لمصر ولشعبها الأبي".

وطالب عدلى فى تصريحات لـ"الخليج 365" باستمرار الإعلام المصرى فى كشف زيف هؤلاء من خلال نقل الانجازات التى تتحقق كل يوم على أرض الواقع وتوضيح انعكاسها على المواطن المصرى مع استضافة نخبة من المتخصصين فى كل مجال، مشيرا الى أن هذا يكون رداً عملياً على هؤلاء الخونة والذين لا يكفون ليل نهار فى تصدير الكذب والتضليل على مدار 24 ساعه وكلها محاولات فاشلة لأن الشعب المصرى أصبح لديه مناعة قوية من هذه الشائعات التى أصبحت بلا فائدة ولا تأثير نتيجة النجاحات التى تتم على أرض الواقع.

Advertisements

وحول دور النقابة فى ضبط المشهد الإعلامى وإعادة ضبطه وتقنين الاوضاع تابع عدلي: "النقابة هدفها ضبط المشهد الإعلامى من خلال تقنين اوضاع العاملين فى مهنة الاعلام فلا يسمح لغير الحاصلين على العضوية أو تصاريح مزاولة المهنة بالعمل فى المجال الإعلامى، إلا بالانضمام لها وهم الشعب الخمسة التى نص عليها القانون وهى الإعداد والتقديم والتحرير والمراسلة والإخراج حتى لا يقع العاملين فى هذه الوسائل تحت طائلة القانون وفقا لنص المادتين 2 و19 من قانون نقابة الإعلاميين 2016 التى تحذر مزاولة النشاط الإعلامى دون الحصول على العضوية أو تصريح مزاولة المهنة".

وأشار عدلى الى أن القانون يعاقب من يعمل دون تصريح أو عضوية لذا على من لم يحصل على العضوية التقدم للنقابة منعاً من المساءلة القانونية التى لن تتنازل عنها النقابة حفاظا وضبطا للمشهد الإعلامى المصرى الذى يحتاج الى ضبطه حاليا فى وقت تحتاج مصر إلى جهود أبنائه فى ظل تحديات كثيره تتطلب اعلاماً قوياً يدرك أهمية الكلمة والمعلومات الصحيحة.