إمام والشافعي يدشنان مقار خدمية لأهالي الجيزة بانتخابات مجلس الشيوخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد عادل إمام مرشح حزب المؤتمر لمجلس الشيوخ بمقعد فردي الجيزة عن تجهيز العديد من المقرات الخاصة بحملته، وحملة العميد علاء الشافعي لخدمة أبناء المحافظة بأماكن متفرقة، وستكون متاحة للعمل عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك، كما يتم التجهيز لافتتاح مقرات جديدة بأماكن متفرقة بالمحافظة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكد عادل إمام والشافعي أنه تم الانتهاء بالفعل من تجهيز المقر الرئيسي بمدينة الشيخ زايد بجانب مقرات أخرى في إمبابة والبدرشين والوراق وفرعين بمنطقة فيصل بشارعي العشرين والطوابق وآخر بشارع ترسا في الهرم، وستفتح أبوابها لاستقبال المواطنين عقب الانتهاء من عطلة العيد، وشهدت تلك المقرات تجهيزات كبيرة مع الاهتمام بإجراءات التباعد الاجتماعي لحماية الزوار والعاملين بالمقرات.

وأشار مرشحا مجلس الشيوخ فردي الجيزة، أن المقرات هدفها خدمة جميع المواطنين مشيرًا إلى أنه سيستمر العمل بها لما بعد انتخابات مجلس الشيوخ بصرف النظر عن النتيجة سواء بالحصول على مقعد في المجلس من عدمه، لتكون نواة مشروع كبير يهدف إلى خدمة المصريين في كل المجالات.

وكثف عضوا الهيئة العليا لحزب المؤتمر محمد عادل إمام والعميد علاء الشافعي من الاجتماعات التشاورية التنسيقية مع قيادات الحزب، ورموز من عائلات وأهالي الدائرة، إذ تم افتتاح مقر رئيسي مُجهز لحملته، وفروع لها في أنحاء الدائرة، موضحا أنه يرحب بالتواصل مع الشباب المتميز الراغب في الانضمام لحملته لتبادل الآراء ودفعهم لاكتساب الخبرات والنجاح. وهو ما يمكن أن يتم أيضا عبر الموقع الرسمي والحسابات الإلكترونية للحملة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وقال محمد عادل إمام: إنه نشأ وسط العمل السياسي وشارك فيه شابا في مطلع حياته، وتميز في تجاربه المكثفة وحياته العملية ومشروعاته المتعددة في دائرة الجيزة، حيث كون فيها شبكه اتصالات وعلاقات وشركاء نجاح على مدار سنوات طويلة، وإنه يؤمن بأن الارادة والتخطيط الجيد دوما سرا التقدم والتحقق والإنجاز، لافتا إلى أن التحدي الذي نجتازه هو إنجاز خطوات كبيرة في وقت قصير وعلى جبهات عديدة ومجالات متنوعة وفي ظل أزمات خارجية عالمية وإقليمية.



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