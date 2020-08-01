شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب: خطط وأفكار لتطوير مراكز الشباب والعمل على تفعيل قانون الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد دياب المرشح الفردي لحزب مستقبل وطن، في انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية بالجيزة، أن مراكز الشباب تعد هيئة شبابية تربوية أهليه ذات نفع وتسهم في تنمية النشء والشباب باستثمار وقت فراغهم في ممارسة مختلف الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والوطنية وانطلاقاً من أهمية الدور الذي تلعبه وتقوم به هذه المراكز ونظرا لأهمية المراكز الشبابية في حياة الشباب، يجب العمل على تطوير هذه المراكز والنهوض بها.

وأضاف دياب خلال حضوره افتتاح "وحدة الأندلس الحزبية" التابعة لحزب مستقبل وطن في الطالبية بحضور المرشح عمرو زايد، ومجموعة من شباب حزب مستقبل وطن، أن تطوير مراكز الشباب يجب أن يتضمن إحياء ثقافة التعريف بمراكز الشباب ووضع سياسات لجذب الشباب للمراكز الرياضية باستخدام الشعارات التحفيزية للحث على المشاركة في الأنشطة المختلفة، فضلا عن ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري والعمل على تنميته من خلال مخاطبة فرق الجوالة والكشافة واتحاد طلاب الجامعات وشباب الأحزاب.

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ولفت دياب على أنه محظوظ لعمله داخل حزب مستقبل وطن على ملف الشباب والرياضة تحت إشراف النائب الأول للحزب النائب أشرف رشاد والأمين العام للحزب، وأنه سيعمل على تفعيل قانون الرياضة وبنود الاستثمار فيه، موضحا أن محافظة الجيزة التي يخوض بها الانتخابات يوجد بها 209 مراكز شباب، وسيتم الاجتماع مع امانات الشباب التابعة للحزب على مستوى احياء ومراكز المحافظة لبحث ودراسة تطوير هذه المراكز.

يذكر أن المرشح أحمد دياب هو أبرز الوجوه الجديدة التي دفع حزب مستقبل وطن لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقررة فى شهر أغسطس المقبل، وهو امين مساعد امانة شئون الرياضة والثقافة والفنون بحزب مستقبل وطن، ويخوض الانتخابات على المقعد الفردي برقم 5 رمز قناة السويس.