بسبب ماس كهربائي.. حريق يلتهم شقة سكنية في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:
سيطرت قوات الحماية المدنية بالدقهلية،اليوم السبت، على حريقٍ شب داخل شقة سكنية بقرية منية سمنود التابعة لأجا والتهم محتوياتها بالكامل.
تلقى اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق داخل شقة سكنية بقرية منية سمنود.
انتقل ضباط المركز بقيادة الرائد محمد فوزي، رئيس المباحث، وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الحريق شب فى شقة سكنية ملك عبدالله الرفاعي أحمد، وجرى السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقى المنزل.
فيما لم يسفر الحريق عن إصابات أو خسائر فى الأرواح، فيما أتى على محتويات الشقة بالكامل.
وتوصلت المعاينة المبدئية إلى أن سبب الحريق ماس كهربائى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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