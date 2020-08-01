مصرع طفل صدمته سيارة تابعة لمجلس مدينة المطرية في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

لقي طفل مصرعه اليوم السبت، متأثرًا بإصابته بعدما صدمته سيارة نقل قمامة تابعه لمجلس مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء رأفت الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة لمأمور مركز شرطة المطرية بوقوع حادث تصادم بالقرب من شرطة المسطحات المائية بالمطرية ومصرع طفل.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع الطفل "عادل عيسى إبراهيم فرج،١٠ سنوات، من قرية النسايمة التابعة لمركز المنزلة، بعدما صدمته سيارة نقل قمامة حمولة ١٠ أطنان تابعة لمجلس مدينة المطرية تحمل أرقام "٧٦١٢ د ط ب" .

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المطرية تحت تصرف النيابة، فيما جرى التحفظ على السيارة وقائدها "أسامة م"، في مركز الشرطة.