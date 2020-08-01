محافظ دمياط: استمرار غلق الشواطئ والمتنزهات خلال عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، على استمرار غلق الشواطئ والمتنزهات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت محافظ دمياط، في تصريح صحفي، اليوم السبت، إنها وجهت رؤساء الوحدات المحلية بشن حملات مكثفة على المطاعم والمقاهي والكافيتريات، وكذلك الفنادق لمتابعة الالتزام بنسب الإشغال، وكذا الاشتراطات الصحية والوقائية.