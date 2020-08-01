شركة إي فاينانس تصدر 3.5 مليون بطاقة ميزة بالنصف الأول من 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال محمود كمال، رئيس قطاعات تكنولوجيا المعلومات بشركة e-Cards إحدى شركات مجموعة إي فاينانس e-finance في تصريحات لمصراوي، إن الشركة أصدرت عدد 3.5 مليون بطاقة ميزة مسبقة الدفع خلال النصف الأول من العام 2020.

وميزة، هي أول بطاقة وطنية ذات علامة تجارية مصرية خلال النصف الأول من العام الجاري 2020، وتم إصدارها بالتعاون مع 4 بنوك الأهلي ومصر والتعمير والإسكان والزراعي المصري، بحسب كمال.

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وأشار كمال إلى أن الإصدارات تراوحت بين 2 مليون كارت ميزة للبنك الأهلي المصري، ومليون كارت للبنك الزراعي، و320 ألف كارت للخصم المباشر لبنك التعمير والإسكان بالإضافة إلى 200 ألف بطاقة ميزة لبنك مصر .

ويتماشى ذلك التوسع في الإصدارات مع خطة e-Cards في إصدار كارت ميزة كأول بطاقة وطنية ذات علامة تجارية مصرية لتحقيق رؤية المجلس القومي للمدفوعات والبنك المركزي في نشر الشمول المالي، وميكنة المدفوعات لتقليل استخدام الكاش، بحسب كمال.

وأشار محمود كمال إلى أن e-Cards تتعاون حاليا مع وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري في إصدار أول بطاقة ذكية متعددة التطبيقات تحمل شعار ميزة حيث تحتوي الشرائح الذكية لتلك البطاقات على تطبيق الدعم الخاص بالحيازات الزراعية بالإضافة إلى تطبيق الدفع ميزة والذي من خلاله يتم تقديم الخدمات المصرفية من سحب وإيداع والعديد من الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك لحائزي الأراضي الزراعية.