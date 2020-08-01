الصحة السعودية: لا إصابات بكورونا بين الحجاج اليوم

أكدت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، أنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة بكورونا المستجد (كوفيد- 19) بين الحجاج بالمشاعر المقدسة، منذ انطلاق موسم الحج لهذا العام 1441هـ.



جاء ذلك خلال التقرير اليومي الذي نشرته الوزارة، بخصوص مستجدات فيروس كورونا المستجد في

المملكة العربية السعودية.



وأبانت الوزارة عن تسجيل 1573 إصابة جديدة، و21 حالة وفاة، مقابل 1890 حالة شفاء.

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ويُواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسكهم في المشاعر المقدسة، في يسر وأمان، حيث قاموا ظهر اليوم

برمي الجمرات الثلاث، في أول أيام التشريق، في ظل منظومة متكاملة من الخدمات الصحية والأمنية التي توفرها حكومة المملكة لضيوف الرحمن.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.