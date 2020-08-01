اخبار العالم

السنغال تُسجل 52 إصابة جديدة بكورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 أعلنت الصحة السنغالية، اليوم السبت، تسجيل 52 إصابة مؤكدة بكورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات إلى 10284 مصابًا.

 

وذكرت الإذاعة السنغالية نقلًا عن بيان لوزارة الصحة أنه وبعد إجراء 805 فحوصات تم تسجيل 52 إصابة

مؤكدة بالفيروس.

 

وأضاف البيان أن 46 من المصابين تماثلوا للشفاء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 6822 شخصًا.

Advertisements

 

ووصل إجمالي الوفيات إلى 209

أشخاص؛ في حين يتابع 3252 من المصابين علاجهم في المستشفيات.

 

يُشار إلى أن المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السنغال تُسجل 52 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا