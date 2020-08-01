السنغال تُسجل 52 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الصحة السنغالية، اليوم السبت، تسجيل 52 إصابة مؤكدة بكورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات إلى 10284 مصابًا.
وذكرت الإذاعة السنغالية نقلًا عن بيان لوزارة الصحة أنه وبعد إجراء 805 فحوصات تم تسجيل 52 إصابةمؤكدة بالفيروس.
وأضاف البيان أن 46 من المصابين تماثلوا للشفاء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 6822 شخصًا.
ووصل إجمالي الوفيات إلى 209أشخاص؛ في حين يتابع 3252 من المصابين علاجهم في المستشفيات.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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