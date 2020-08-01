الصحة الفيتنامية: مغادرة 800 ألف شخص لبؤرة تفشي كورونا

قالت الصحة الفيتنامية، اليوم السبت، إن ما يصل إلى 800 ألف زائر غادروا مدينة دانانج، بؤرة تفشي كورونا المستجد في فيتنام، إلى مناطق أخرى في البلاد منذ أول يوليو.
ثلاثة أشهر في دانانج، وهي مقصد سياحي مهم.
وسجلت فيتنام الأسبوع الماضي أولى حالات العدوى المحلية لمرض كوفيد-19 منذ ما يربو على
وارتفع العدد الكلي لحالات الإصابة في البلاد إلى 586 ومعظم الحالات الجديدة مرتبطة بثلاثة مستشفيات في دانانج.
وأعلنت الوزارة في بيان أن أكثر من 41 ألف شخص
كما أعلنت فيتنام أول حالتي وفاة بالمرض أمس الجمعة وارتفعت حصيلة الوفيات إلى ثلاثة اليوم السبت.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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