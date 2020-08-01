السفن السياحية النرويجية تُعلن إصابة 33 شخصًا بكورونا

أعلنت شركة السفن السياحية النرويجية "هورتيجروتن"، اليوم السبت، أن التحاليل المعملية أثبتت إصابة 33 شخصًا من طاقم إحدى سفنها بكورونا.



وقالت شركة "هورتيجروتن" إن عدد الحالات ارتفع من أربع إصابات اليوم السبت، فيما جاءت نتائج التحاليل لـ120 فردا آخرين من الطاقم سلبية للفيروس، وأعيد إجراء التحاليل لخمسة آخرين من الطاقم.

ولم تظهر الأعراض على أي

من طاقم السفينة البالغ 158، بما في ذلك هؤلاء الذين جاءت نتيجة اختباراتهم إيجابية للفيروس، ولايزالون قيد الحجر الصحي على متن سفينة "روالد أموندسن" الراسية عند رصيف في ترومسو بالنرويج.

وجرى إنزال كل الركاب من السفينة الآن، وتردد أنه كان هناك 380

Advertisements

شخصا على متنها على مدار الثلاثة أسابيع الماضية.

وقالت كاترين كريتوفرسن، كبيرة الأطباء في ترومسو، في مؤتمر صحفي أمس الجمعة، إنه سوف يتحتم على كل من ركبوا السفينة مؤخرا الدخول في حجر لمدة عشرة أيام.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.