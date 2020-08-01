هونج كونج تُسجل 125 إصابة جديدة بكورونا

سجلت هونج كونج، اليوم السبت، 125 إصابة جديدة بكورونا المستجد، ليصل إجمالي الحالات المسجلة في المنطقة حتى الآن إلى 3 آلاف و397 شخصًا.
حالة مرتبطة بحالات تأكد إصابتها في وقت سابق.
وقالت رئيسة فرع الأمراض المعدية بمركز هونج كونج للحماية الصحية "تشوانغ شوك-كوان" - في مؤتمر صحفي اليوم ، إن المنطقة تسجل حالات إصابة تتجاوز 100 حالة لليوم الـ11 على التوالي، مشيرة إلى أنه من بين حالات الإصابة، يوجد 97
وأضافت المديرة المسؤولة عن سلامة المرضى وإدارة المخاطر بهيئة المستشفيات في هونج كونج "سارة هو"، أن منشأة للعلاج المجتمعي في معرض آسيا ورلد أكسبو بالقرب من مطار هونج كونج (أول مستشفى مؤقت) دخلت حيز التشغيل اليوم، ومن المتوقع استقبال من 20
وتابعت سارة، أن معدلات الإشغال الحالية لغرف الضغط السلبي وغرف العزل هي 80% و77% على التوالي، مشيرة إلى أن 1858 من المرضى الذين تأكدت إصابتهم بالمرض غادروا المستشفيات عقب تعافيهم، فيما تم تسجيل 27 وفاة بسبب الفيروس حتى الآن.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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