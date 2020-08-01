بولندا تُسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا

سجلت بولندا في الساعات الـ24 الأخيرة 658 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد، ما تعد أعلى حصيلة يومية منذ بدء الوباء.
وفاة، علماً أن الساعات الـ24 الأخيرة شهدت وفاة 5 أشخاص.
وأفاد موقع الإمارات 24، أن بولندا رصدت حتى الآن 46 ألفاً و346 إصابة بكورونا وألفاً و721 حالة
وكان رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز موراوسكي، قد حذر الخميس الماضي من احتمالية فرض حجر صحي على المسافرين القادمينمن بعض الدول الأوروبية التي تشهد معدلات إصابة مرتفعة، دون أن يحدد تلك البلدان.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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