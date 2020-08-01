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ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار رافعة بالهند إلى 11 قتيلاً

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 ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انهيار رافعة في حوض بناء سفن تديره الحكومة الهندية جنوبي البلاد، إلى مقتل ما لا يقل عن 11 شخصاً، وإصابة 5 آخرين بجروح.

 
وقال المسؤول الحكومي المحلي فيناي تشاند -حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم السبت- إن معظم الضحايا من العمال المتعاقدين، وإن الرافعة انهارت على العمال

الذين يعملون عليها أو واقفين بالقرب منها خلال إجراء تجارب اختبار تحميل، مضيفًا أنه تم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.
 
وأوضح تشاند أنه فتح تحقيقًا للوقوف على الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث وملابساته.
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