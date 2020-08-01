تسجيل 491 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 491 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 67448 حالة فيما سجلت 6 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 453 حالة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السندلوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن من بين الحالات السابقة التي ثبتتإصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.
وأوضح السند أن حالات الإصابة ال491 السابقة تضمنت 358 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 72.91 في المئة و133 حالة لغير الكويتيين بنسبة 27.09 في المئة.
وذكر أن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 177 حالة في منطقة الاحمدي
وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 134 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8470 حالة.
وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 2432 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 507520 فحصًا.
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