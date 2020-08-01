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تصادم طائرتين في في الأجواء الأمريكية يودي بحياة سبعة أشخاص من بينهم نائب

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كتبت أسماء لمنور في السبت 1 أغسطس 2020 04:15 مساءً - مشاركة

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وقالت قوات ولاية ألاسكا إنه لا يوجد ناجون من الحادث الذي وقع قرب المطار في مدينة سولدوتنا في شبه جزيرة كيناي.

وكان جاري كنوب النائب الذي يمثل المنطقة بمفرده في إحدى الطائرتين. وقالت قوات الولاية إن الطائرة الأخرى كانت تقل أربعة سائحين من ساوث كارولاينا ومرشدا وطيارا.

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وتناثر حطام الطائرة على طريق سريع أغلقته السلطات لفترة وجيزة بسبب الخوف على سلامة الناس.

وتجري إدارة الطيران الاتحادية والهيئة الوطنية لسلامة وسائل النقل تحقيقا في الحادث.

ووقع آخر حادث تصادم دام في الجو في ألاسكا في مايو عام 2019 قرب كيتشيكان. ولقي ستة أشخاص حتفهم عندما تصادمت طائرتان كانتا تقلان ركاب سفينة سياحية. وتم انقاذ عشرة ناجين في موقع الحادث.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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