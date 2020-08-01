كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إصابة 33 من طاقم سفينة سياحية نرويجية بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة السفن السياحية النرويجية "هورتيغروتن" اليوم السبت، أن التحاليل المعملية أثبتت إصابة 33 فرداً من طاقم إحدى سفنها بفيروس كورونا.

وقالت شركة "هورتيغروتن" إن عدد الحالات ارتفع من أربع إصابات اليوم السبت، فيما جاءت نتائج التحاليل لـ120 فرداً آخرين من الطاقم سلبية للفيروس. وأعيد إجراء التحاليل لخمسة آخرين من الطاقم. Advertisements

ولم تظهر الأعراض على أي من طاقم السفينة البالغ 158، بما في ذلك هؤلاء الذين جاءت نتيجة اختباراتهم إيجابية للفيروس.ولايزالون قيد الحجر الصحي على متن سفينة "روالد أموندسن" الراسية عند رصيف في ترومسو بالنرويج.

وجرى إنزال كل الركاب من السفينة الآن. وتردد أنه كان هناك 380 شخصاً على متنها على مدار الثلاثة أسابيع الماضية.

وقالت كاترين كريتوفرسن، كبيرة الأطباء في ترومسو، في مؤتمر صحافي أمس الجمعة، إنه سيتحتم على كل من ركبوا السفينة مؤخراً الدخول في حجر لمدة عشرة أيام.