كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "عجمان الطبية" تفتتح مركزا جديدا لفحص مصابي كورونا بمركز اللولو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت منطقة عجمان الطبية، مركزا جديدا لعمل المسوحات لمرض كورونا (كوفيد 19) في مركز اللولو، الذي يقع بجانب بلدية عجمان.

وأوضح مدير منطقة عجمان الطبية حمد تريم الشامسي، أن افتتاح المركز يأتي ضمن توجيهات القيادة الرشيدة في تقديم الخدمات التي يحتاجها أفراد المجتمع للمحافظة على صحتهم ضد جائحة كورونا في جميع الظروف والأوقات لذلك تم اختيار مركز اللولو لافتتاح هذا المركز ليخدم سكان إمارة عجمان ولا سيما في هذا الموقع الحيوي والهام من الإمارة.

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وأوضح الشامسي، أن المركز يستقبل الراغبين في عمل المسوحات لمرض كورونا ويتم عمل الفحوصات لجميع الراغبين مجانا، وتم إقامة هذا المركز بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارىء والأزمات والكوارث مركز عجمان، وشركة بيور هيلث، ودائرة التنمية الاقتصادية، ومركز اللولو.

وقال مدير طبية عجمان: "جاء افتتاح هذا المركز ليكون بديلا مؤقتا عن مركز البيت متوحد خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث سيعود مركز البيت متوحد لعمل فحوصات مرض كرونا عقب إجازة العيد مباشرة".

وطالب مدير منطقة عجمان الطبية، أفراد المجتمع بضرورة عمل الفحوصات من أجل المحافظة على صحتهم وكذلك التصدي لمرض كرونا، منوها بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي خاصة في مثل هذه المناسبة السعيدة (عيد الأضحى المبارك) حتى تعم الفرحة الجميع وهم يتمتعون بصحة وسلامة.