كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر لليوم الخامس.. الولايات المتحدة تتخطي ألف وفاة بكورونا خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة سجلت لليوم الخامس على التوالي أكثر من ألف وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد-19".

وأكدت الجامعة التي تستند في إحصاءاتها إلى بيانات الهيئات الرسمية الفدرالية والمحلية والمصادر المفتوحة أن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس الجمعة 31 يوليو 1259 وفاة جديدة جراء الوباء، مقابل 1233 وفاة الخميس و1403 وفيات الأربعاء و1244 وفاة الثلاثاء و1076 وفاة الاثنين.

في الوقت نفسه، تقل حصيلة الإصابات اليومية بكورونا في الولايات المتحدة، حسب بيانات الجامعة، عن الـ70 ألفا لليوم الثاني على التوالي، ورصدت في البلاد خلال يوم أمس 67023 حالة جديدة للعدوى، مقابل 67619 إصابة في اليوم السابق.

وبشكل عام، سجلت في الولايات المتحدة منذ بداية الجائحة، بناء على إحصاءات جامعة "جونز هوبكنز"، 4563262 إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19"، منها 153320 حالة وفاة و1438160 حالة شفاء، أي أكبر حصيلة على مستوى العالم.

وعاودت وتيرة تفشي كورونا في الولايات المتحدة الارتفاع في الأسابيع الماضية مع رصد عدد من الولايات ارتفاعا قياسيا وغير مسبوق في حصيلة الإصابات والوفيات بالوباء.

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وشهدت ولاية فلوريدا خلال الأيام الأربعة الماضية أربع قفزات غير مسبوقة على التوالي في حصيلة الوفيات جراء الوباء.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.