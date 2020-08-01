كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر السودان يرحب بتصريحات بومبيو حول رفع اسمه من قائمة الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحبت الحكومة السودانية، برئاسة عبدالله حمدوك، اليوم السبت، بالتصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمام لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس يوم الخميس الماضي، والتي أعاد فيها تأكيد رغبة الإدارة الأمريكية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وثمنت الحكومة السودانية دعوة وزير الخارجية الأمريكي لدعم فرصة التحول الديمقراطي في السودان و بناء دولة ديمقراطية، الأمر الذي يؤدي إلى بروز فرص مماثلة على المستوى الإقليمي.

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وأشادت الحكومة السودانية بدور لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس الأمريكي و السيناتور كريس كونز لحثهم الإدارة الأمريكية على تقديم الدعم للحكومة المدنية و اقتناص هذه الفرصة للتقدم بالعلاقات الثنائية للأمام.

وأكدت الحكومة استعدادها لمواصلة العمل مع الإدارة الأمريكية في شطب السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب والدخول في علاقة شراكة تفيد البلدين.

فيما جدد رئيس الحكومة، عبد الله حمدوك التزام حكومته بمواصلة الجهود مع كل الأصدقاء في الولايات المتحدة و خارجها لإغلاق هذا الملف و إعادة استيعاب السودان بالكامل في المجموعة الدولية.