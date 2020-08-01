كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ألمانيا تشهد زيادة "مقلقة" في الإصابات بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت ألمانيا، أعلى عدد من الإصابات اليومية الجديدة منذ أوائل مايو، وفقًا للبيانات التي نشرها يوم السبت مركز ألمانيا للوقاية من الأمراض، معهد روبرت كوخ.

وشهدت البلاد 955 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي، وكانت آخر مرة سجلت فيها ألمانيا رقمًا أعلى هو 9 مايو.

وقد تمت السيطرة على الوباء إلى حد كبير في ألمانيا في وقت سابق من هذا الصيف، لكن حذرت الحكومة من تفشي المرض في الأسابيع الأخيرة.

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وقال معهد روبرت-كوخ إن مسؤولية الارتفاع الحاد في عدد الحالات تقع علي التساهل في قواعد التباعد والنظافة، فضلًا عن المسافرين العائدين من الخارج.

وقال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير على "تويتر"، اليوم السبت، "إن عدد 955 حالة إصابة جديدة مثير للقلق. خاصة أنه ليست" نقاط ساخنة "كبيرة ولكن مجموعات صغيرة من الإصابات".