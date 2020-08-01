جماعة طنجة تشرع بجمع مخلفات عيد الأضحى.. ونائب العمدة: كمية النفايات تقدر بـ9000 طنا-فيديو

فيديو: يونس الميموني

قال ادريس التمسماني، نائب رئيس مجلس جماعة طنجة، اليوم السبت، إن إجمالي كميات مخلفات عيد الأضحى، قدر بـ9000 طنا، هذه السنة.

وكشف التمسماني المكلف بقطاع النظافة في المدينة لـ”اليوم24″ أن الجماعة سخرت لهذه العملية تجهيزات لوجيستية وموارد بشرية كافية، من أجل الانتهاء من تجميع النفايات في أقرب الآجال.

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وأضاف التمسماني، أنه يتم في البداية تجمع النفايات من مختلف أحياء وشوارع المدينة، في نقطة واحدة، قبل أن يتم نقلها إلى مطرح النفايات عن طريق شاحنات.

واعتبر مسؤولو شركة النظافة في عاصمة البوغاز، أنه تم اتخاذ اجراءات استثنائية هذه السنة من أجل جمع نفايات المدينة في أقل وقت، لوقاية الساكنة من فيروس كورونا.