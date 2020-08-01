طهران تعلن اعتقال زعيم “جماعة إرهابية” مقرها في أمريكا نفذت تفجيرات بإيران سنة 2008

أعلنت إيران السبت توقيف زعيم “مجموعة إرهابية” مقرها الولايات المتحدة متهمة بالوقوف وراء تفجير في العام 2008 في مدينة شيراز وهجمات أخرى فاشلة.
وقال التلفزيون الإيراني نقلا عن بيان للاستخبارات إن “جمشيد شارمهد (زعيم مجموعة توندار) الذي كان يقود عمليات مسلحة وتخريبية داخل إيران بات اليوم في قبضة” قوات الأمن الإيرانية.
وتتهم إيران “توندار” أو ما يُعرف أيضا بـ”مجلس مملكة إيران”، بالضلوع خلف الهجوم الذي وقع في مدينة شيراز بتاريخ 12 أبريل 2008، وأسفر عن مقتل 14 شخصا، وإصابة 215 آخرين بجروح، وهجمات مسلحة أخرى في مناطق متفرقة من البلاد.
ويُعرف عن شارمهد بأنه يقيم في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقوم من هناك بأنشطة إعلامية معارضة لإيران.
كما ذكرت وسائل إعلام أمريكية تعرض شارمهد لمحاولة اغتيال على يد المخابرات الإيرانية، عام 2009، في لوس أنجلوس.
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