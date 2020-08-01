تأجيل موعد إصدار "آيفون 12"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت شركة "آبل" الأميركية، تأجيل موعد إصدار جهاز "آيفون 12"، إلى تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، في ظلّ تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) حول العالم، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وجاءت هذه الخطوة عقب انتشار شائعات بأن أجهزة آيفون وآيباد الجديدة، لن ترى النور قبل تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم السبت، إن الإعلان المذكور يعني أن الشركة، ستُخالف عادتها في الإعلان عن جديدها، في أيلول/ سبتمبر من كل عام".

ونقل موقع "آبل إنسايدر" عن المسرب المعروف باسم"ihacktu"، أن "الشركة ستطلق 4 نماذج جديدة كجزء من تشكيلة آيفون 12". ومن المتوقع أن تتضمن المجموعة الجديدة هواتف "آيفون 12" أقل سعرا بحجم 4.5 بوصة، و "آيفون 12 بلس" بحجم 6.1 بوصة، و "أيفون 12 برو" بحجم 6.1 بوصة، و "آيفون 12 برو ماكس" بحجم 6.8 بوصة.

وأضاف المسرّب أن "النماذج الأربعة تحوي شاشات "OLED"، و تعمل بشبكات الجيل الخامس "5G"، التي تتوفر لأول مرة في هواتف آيفون".

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ومن المنتظر أن تتضمن النماذج الأربعة، كاميرات مزدوجة وذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 غيغابايت.

وتتميز نسخة "آيفون 12 برو" بكاميرا ثلاثية العدسة، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 غيغابايت.

وبالإضافة إلى "آيفون 12"، ستعلن الشركة عن منتجات أخرى، منها "آيباد برو"، ونسخة جديدة من "آبل ووتش"، بحسب المصدر نفسه.

وكشفت شركة "كاناليس" المتخصصة في أبحاث الأسواق، الخميس، الماضي، أن "آبل هي الشركة الوحيدة التي حققت أرباحا، في الربع الثاني من العام الجاري، من بين مصنعي الهواتف حول العالم"، بحسب موقع "الحرة" الأميركي.

وتمكنت "آبل" من بيع 45.1 مليون هاتف آيفون منذ بداية العام، بزيادة بلغت 25 في المئة مقارنة بالعام الماضي، لتصبح ثالث أكبر شركة عالميا من حيث مبيعات الأجهزة.