شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تخطط لتلقيح سكانها ضد كورونا في أكتوبر المقبل والان مع التفاصيل

السبت 1 أغسطس 2020 تخطط روسيا لبدء حملات تلقيح السكان ضد فيروس كورونا في شهر أكتوبر المقبل .وقال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو إن الأولوية ستكون للعاملين بالقطاع الطبي والمدارس .يأتي ذلك في وقت تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في روسيا اليوم حاجز الـ14000 حالة بعد تسجيل 95 حالة جديدة خلال يوم واحد ليبلغ العدد الإجمالي 14058حالة وفاة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا بروسيا في تقريرها اليومي عن انخفاض طفيف في عدد الاصابات الجديدة خلال الساعات الـ24 الماضية بتسجيلها 5462 إصابة مقارنة بـ 5482 في اليوم السابق ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 845443 حالة بالإضافة إلى تماثل 8114 حالة للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع المتعافين 646524 شخصا .

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