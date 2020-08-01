شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين:303 إصابات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

السبت 1 أغسطس 2020 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 303 إصابات و 247 حالة تعافٍ لمصابين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة في حين لم تسجل حالات وفاة جديدة.

وأوضحت أن حالات التعافي توزعت في محافظة الخليل 238 حالة ومحافظة جنين 7 ومحافظة طولكرم "حالتان".

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